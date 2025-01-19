Liste belli oldu: İşte konutta kazandıran 16 il!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 00:06

Güncelleme: 19.01.2025 - 00:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre konut fiyatları 2024 yılını nominal olarak yüzde 29,40 değer artışı ile tamamladı.

Ancak yine geçen yıl yüzde 44,38 olarak gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında konutta Türkiye ortalamasına göre reel kayıp yüzde 10,40 olarak öne çıktı.

16 İLDE REEL DEĞER ARTIŞI

TCMB tarafından il bazında açıklanan verilere göre geçen ise 2024 yılında sadece 16 ildeki konut fiyatlarında yıllık artış, enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre reel anlamda alıcısına ve yatırımcısına kazandıran bu iller ve konut fiyatlarındaki artış oranları şöyle sıralandı:

1-Bingöl: yüzde 67,34

2-Kilis: yüzde 62,57

3-Siirt: yüzde 58,16

4-Şırnak: yüzde 57,41

5-Çankırı: yüzde 55,16

6-Iğdır: yüzde 53,35

7-Elazığ: yüzde 51,75

8-Ordu: yüzde 51,46

9-Niğde: yüzde 50,97

10-Erzincan: yüzde 50,96

11-Bitlis: yüzde 48,67

12-Kütahya: yüzde 46,88

13-Giresun: yüzde 45,44

14-Kars: yüzde 44,95

15-Erzurum: yüzde 44,91

16-Van: yüzde 44,60