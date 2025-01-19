Liste belli oldu: İşte konutta kazandıran 16 il!

Geçen yıl konut fiyatları, Türkiye ortalamasına göre yüzde 10,40 oranında reel düşüş yaşadı. İşte 2024 yılında reel olarak yatırımcısına ve alıcısına kazandıran şehirler…

Liste belli oldu: İşte konutta kazandıran 16 il!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 00:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre konut fiyatları 2024 yılını nominal olarak yüzde 29,40 değer artışı ile tamamladı. 

Ancak yine geçen yıl yüzde 44,38 olarak gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında konutta Türkiye ortalamasına göre reel kayıp yüzde 10,40 olarak öne çıktı.

16 İLDE REEL DEĞER ARTIŞI

TCMB tarafından il bazında açıklanan verilere göre geçen ise 2024 yılında sadece 16 ildeki konut fiyatlarında yıllık artış, enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre reel anlamda alıcısına ve yatırımcısına kazandıran bu iller ve konut fiyatlarındaki artış oranları şöyle sıralandı:

1-Bingöl: yüzde 67,34

2-Kilis: yüzde 62,57

3-Siirt: yüzde 58,16

4-Şırnak: yüzde 57,41

5-Çankırı: yüzde 55,16

6-Iğdır: yüzde 53,35

7-Elazığ: yüzde 51,75

8-Ordu: yüzde 51,46

9-Niğde: yüzde 50,97

10-Erzincan: yüzde 50,96

11-Bitlis: yüzde 48,67

12-Kütahya: yüzde 46,88

13-Giresun: yüzde 45,44

14-Kars: yüzde 44,95

15-Erzurum: yüzde 44,91

16-Van: yüzde 44,60


Etiketler: #Konut #konut fiyatları

İlgili Haberler

Konut ve taşıt kredisi faizlerinde düşüş bekleniyor: Gözler TCMB kararında!

Konut ve taşıt kredisi faizlerinde düşüş bekleniyor: Gözler TCMB kararında!
Dar gelirliye konut kampanyası başvuru tarihleri ne zaman? Dar gelirliye konut kampanyası 2025 başvuru şartları nedir?

Dar gelirliye konut kampanyası başvuru tarihleri ne zaman? Dar gelirliye konut kampanyası 2025 başvuru şartları nedir?
İPA Başkanı'ndan çarpıcı açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?

İPA Başkanı'ndan çarpıcı açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler