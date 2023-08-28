Lojistik gaza bastı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

Küresel lojistik ve navlun piyasasının 2025 yılına kadar yüzde 5.3 büyüyerek 19 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Teknolojik yenilikler, elektronik ticaretin (e-ticaret) artması ve Asya Pasifik bölgesindeki hızlı ekonomik büyüme, 2025 yılına kadar küresel lojistik ve navlun piyasasının büyümesini hızlandıracak.

ALTYAPIYA YATIRIM

Transport Intelligence (Ti) “Küresel e-ticaret lojistiği 2022” raporuna göre e-ticaret lojistik pazarı 2021 yılında yüzde 20 büyüme olurken, 2021-2026 arasında yıllık ortalama yüzde 11.8’lik büyüme yaşanacağı öngörülüyor. Dünyada 5.5 trilyon dolarlık e-ticaret hacmi var. E-ticaretteki bu hacmin yaklaşık yüzde 20’si ise e-ihracata kaymaya başladı. Dünyadaki e-ihracat hacmi ise yaklaşık 720 milyar dolar.

Türkiye’deki e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 109 artışla 800.7 milyar TL olurken e-ihracat haciminin ise 1.5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. E-ticaret özellikle pandemi sürecinde daha çok ön plana çıktı. Bu durum lojistik ve navlun hizmetlerine olan talebi artırdı. Bu trend devam ederken tüketiciler beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha hızlı ve etkin dağıtım çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu da sektörün daha fazla gelişmesini sağlıyor. Türkiye’de son 20 yılda yaklaşık 183 milyar dolar ulaştırma-altyapı yatırımı yapıldı. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir lojistik üs olması amaçlanıyor.

Dünya Bankası’nın 2007’den beri açıkladığı 2023 Lojistik Performans Endeksi’ne göre Türkiye 38. sıraya yükseldi. 2018’de 47’nci sıradaydı. Türkiye bu yıl 139 ülke arasında 3.4 puan aldı. Ülkelerin lojistik sektöründeki yerini ve performansını tespit eden endeks, lojistiğe yönelik yatırım yapacak sermayenin de yönlendirilmesinde de etkili oluyor.

TÜRKIYE İLERLİYOR

Endekste ülkelere gümrük, altyapı, uluslararası gönderi, lojistik yetkinlik ve kalite, zamanında teslimat, izleme ve izlenme kategorilerinde puan veriliyor. 2023 Lojistik Performans Endeksi’nndeki bu yükseliş Türkiye’nin lojistik sektöründe sağladığı ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

DEPO OPERASYONLARINI YÜZDE 45 HIZLANDIRIYOR



Teknolojinin hızlanması, yapay zekâdaki gelişmeler lojistik sektörünü de dönüştürüyor. Bu alandaki son teknolojiler şöyle: