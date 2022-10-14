Macaristan'dan acil faiz artışı

14 Ekim 2022 Cuma, 12:24

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Barnabas Virag çevrimiçi sunumunda Macaristan'da faiz koridorunun üst sınırının yüzde 15.5'ten yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi.

Banka acil faiz artırımıyla yüzde 18'lik 1 günlük mevduat faizi uygulanacağını duyurdu. Karar sonrası Macar forinti euro karşısında yüzde 3 yükseldi. Bu, 2011'den beri en büyük artış olarak kayda geçti. Forint bu sene en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.