Macaristan'dan acil faiz artışı
Macaristan Merkez Bankası para birimindeki serbest düşüşü frenlemek için acil faiz artışına gitti.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Barnabas Virag çevrimiçi sunumunda Macaristan'da faiz koridorunun üst sınırının yüzde 15.5'ten yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi.
Banka acil faiz artırımıyla yüzde 18'lik 1 günlük mevduat faizi uygulanacağını duyurdu. Karar sonrası Macar forinti euro karşısında yüzde 3 yükseldi. Bu, 2011'den beri en büyük artış olarak kayda geçti. Forint bu sene en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.
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