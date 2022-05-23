Madeni yağ sektörü 2021’de yüzde 10 büyüdü, 2022’de de talep yüksek

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

- Salgınla başlayan son iki yılda büyük değişimler geçirdik. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçen dönemi tanımlamak için aslında 2020’yle başlayan pandemi sürecine dikkatlice bakmak gerekir. 2020’de madeni yağ sektörü dünyada genel olarak küçülürken Türkiye’de büyüdü. Castrol dünyasında da 2020’de hacimsel olarak büyüyen tek ülke Türkiye oldu ve dünyanın diğer bölgelerine örnek oldu. 2021’in ilk altı ayında maliyet artışı ve küresel fiyat artışları sebebiyle talep erkene çekildi ve sektör inanılmaz büyük bir trendle yüzde 30 büyüdü. Tedarik zincirlerindeki sorunlar da yine panikle alıma yönlendirdi. Tedarik zincirinde daha güçlü olan şirketler, bu süreçten çok daha güçlü çıktı ve sektör 2021’i, genel olarak yüzde 10 gibi oldukça etkileyici bir büyümeyle kapattı. Geçen sene Türkiye, Castrol ülkeleri içinde beşinci büyük pazar olarak öne çıktı. Hacimsel olarak Çin’le beraber büyüyen iki ülkeden biri oldu. Otomotiv madeni yağ pazarında lideriz. Petder üye şirketleri içerisinde satılan madeni yağların yüzde 30’u bize ait. Bu başarı bizi biraz daha ayrıştırdı.

- Pazarın 2022’deki gidişatı nasıl?

Aslına bakarsanız 2022 de talebe yetişmekle devam ediyor. Bizim için çift haneli hacim büyümelerini gözlemliyoruz. Hedeflediğimiz noktanın oldukça üzerinde kapattık ilk çeyreği. Pazarda da pozitif büyüme olduğunu gözlemliyoruz. Ancak döviz oynaklığı ve maliyet artışları nedeniyle kârlılığımız aynı oranda büyüyemedi.

ÇÖZÜM ÜRETMEYE ODAKLI

- Yeni hizmetleriniz neler olacak?

Balata spreyi, dizel partikül filtresi temizleyicisi gibi kimyasallar satmaya başladık. Carama dediğimiz yeni bir dijital çözüm de sunuyoruz. Uygulamayla tüketici, çevresindeki servisleri hızlıca bularak Çevrimiçi randevu alabiliyor. Bir yandan da distribütörlerimiz vasıtasıyla kendi özel markamızla filtre ve yedek parça satışlarımız başladı. Castrol’ü madeni yağın ötesine taşıyıp, bakımla ilgili çözümler sunan, tüketicisine paydaşlarıyla ortaklaşa çözüm üreten bir markaya dönüştürüyoruz.

HEDEFİMİZ 250 NOKTAYA ULAŞMAK

Akaryakıt istasyonları bizim satışlarımızın yüzde beşini oluşturuyor çünkü yağ değişimi yapılan istasyon sayısı çok azaldı. Asıl satış noktalarımızı özel servisler oluşturuyor. Biz Castrol olarak özel servis ağını 10 yıldan uzun süredir odağımıza almış durumdayız. Türkiye’de geçmiş dönemde Castrol Service Point kurmuştuk. Buralarda tüketicilere normal yağ bakım hizmeti dışında çekici gibi ek hizmetler de sunuyorduk. Yakın dönemde ise Castrol Auto Service adını verdiğimiz ileri düzey servis hizmetine başladık. Tam anlamıyla, tüketicilere standart bir tecrübe ve kaliteyi sunan, özel servis seviyesine çekmeye çalıştığımız bir yapımız var. Tüm servislerimizde şanzıman değişimi gibi her türlü ağır bakım ihtiyacını görebiliyorsunuz. Şu anda 43 ilde 75 noktada servis hizmeti veriyoruz ve bu alanda 250 noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.