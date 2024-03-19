Madenlerde zorunlu sigorta tarifeleri güncellendi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:14

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:14

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile bunun dışındaki madencilik faaliyetinde bulunan işletmelerde personelin sigorta zorunluluğuna ilişkin bir dizi düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası tarife ve talimatı tebliğinde değişiklikler yapan tebliğle, söz konusu işletmelerde olası kazalarda hasarla ilgili sigorta şirketlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Özel Riskler Yönetim Merkezi nezdinde zorunlu olarak reasüre edilecek parasal sınırlar artırıldı.

Buna göre, sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına ilgili sigorta şirketi tarafından zorunlu olarak Özel Riskler Yönetim Merkezince reasüre edilmesi öngörülen parasal sınır 1.5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Teminat ve prim tutarlarıyla ilgili düzenlemeyle; kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150,000 TL'den 1 milyon TL'ye, kişi başına net prim ise 700 TL'den 4,675 TL'ye yükseltildi.

Tebliğle ayrıca, eksperlerin, sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi tarafından karşılanacak risk inceleme bedellerinde de artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), risk incelemesinin mevzuata uygun ve güvenli olarak yapılması amacıyla risk inceleme heyetlerinin teşkiline, risk inceleme dönemi ile yöntemine ilişkin olarak esaslar belirleyebilecek.

ASGARİ ŞARTLARI TAŞIMAYAN İŞLETME DERHAL BİLDİRİLECEK

Risk incelemeleri sonucunda inceleme konusu işletmenin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespit edildiği durumlarda risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflar sigorta şirketince heyet üyelerine ödendikten sonra söz konusu işletmeye rücu edilebilecek.

Risk incelemesi sonucunda poliçe talebinin reddi halinde durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak derhal bildirilecek.