Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte isim isim 'vergi yüzsüzleri' listesi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:59

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu olan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan 36 bin 806 mükellef bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 30 bin 696 mükellefin borcunun tahsil edilemediğini belirtti.

Toplamda ödenmemiş vergi ve ceza borçları 914,9 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın 812,8 milyar TL'sinin tahsil edilmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

VERGİ BORÇLUSU MÜKELLEFLERİN AYRINTILI LİSTESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, borçluları iki listede paylaştı. İlk listede, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar sonucunda kesinleşen vergi ve cezalar bulunuyor. İkinci listede ise, vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar kamuoyuna duyuruldu.

1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 Arası Kesinleşen Tarhiyatlar (5 Milyon TL Üstü):

1. Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2. Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3. Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 İtibarıyla Ödenmemiş Borçlar (5 Milyon TL Üstü):

1. Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2. Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3. Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL