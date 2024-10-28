Maliye Bakanlığı'ndan açıklama: Ödemelerde o cihazı kullananlara ceza!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:24

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:27

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele amacıyla yeni önlemleri devreye soktu. Eski tip POS cihazı kullanmaya devam eden işletmelere ceza uygulanacak. Yeni nesil ödeme cihazlarına geçiş yapılmasına rağmen, eski cihazları kullananlara her tespit için 20 bin lira, bu cihazları geri almayan bankalara ise 200 bin lira ceza kesilecek.

MALİYE İNCELEMELERE BAŞLADI

Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında perakende satış fişi ve fatura gibi mali belgelerin düzenlenmesi ile kartla ödeme imkanlarının genişletilmesine yönelik bir dizi tedbiri hayata geçirmeye başladı.

Bakanlığın 2013 yılında başlattığı uygulamayla perakende işletmelerde banka kartlarıyla ödeme imkanı sunan seyyar EFT-POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar birleştirilerek yeni nesil cihazların kullanımı teşvik edildi. Bu sayede,banka kartlarıyla yapılan ödemelerde slip ve ödeme kaydedici cihaz fişi tek belge olarak düzenlenmeye başlandı.

SUİSTİMALLERİN ÖNLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu yeni düzenleme ile seyyar EFT-POS cihazlarıyla yapılan tahsilatların kayıt dışında kalmasını, mevzuata aykırı borç verme işlemlerinin önüne geçmeyi ve fişlerin farklı kişiler adına düzenlenmesini engellemeyi amaçladığı iddia edildi.

DÖNÜŞÜM SÜRESİ DOLDU

Eski POS cihazlarının kullanımına son verilmesi için belirlenen süre 1 Temmuz 2024’te sona erdi. Yeni tebliğle, işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ödeme kabul etmesi zorunlu hale getirildi.

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ GELDİ

Kanun değişikliğiyle, tahsilatların başkalarının adına yapılması ve uygun olmayan cihazların kullanılması gibi durumlara yönelik özel ceza düzenlemeleri oluşturuldu.

Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının kullanımına devam eden mükellefler için tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazı göndererek, bu cihazların kullanımına son verilmesini talep etti. Ayrıca, mükelleflere de mektup gönderilerek bu cihazların iade edilmesi ve yeni nesil cihazlarla değiştirilmesi istendi.

Yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflere, bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ceza uygulanacak. Bu cihazları mükelleflerden geri almayan bankalara ise 200 bin lira ceza kesilecek. Yeni nesil cihazlarla ödeme kabul etmeyen mükelleflere de 20 bin veya 10 bin lira ceza verilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışıyla mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınması ve yeni nesil cihazların verilmesi kayıt dışıyla mücadele açısından önem taşıyor. Bu değişimi gerçekleştirmeyen mükellefler ile bankalara ceza kesilecektir" dedi. Bakanlık, perakende ticarette kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.