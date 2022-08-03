Maliyeci Ekonomist Prof. Dr. Haydar Lütfü Ejder: 'Her yıl yüzde 5.5 büyümek şart'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu geçen haftalarda güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3.5 olarak belirlendi. IMF’nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022’de yüzde 2.7 ve 2023’te yüzde 3 büyüyeceği öngörülmüştü. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Maliyeci Ekonomist Prof. Dr. Haydar Lütfü Ejder raporda güncellenen büyüme oranına ilişkin, “Bu büyüme beklentisinin temelinde, üretime dayalı büyümeden ziyade talep kaynaklı, yani tüketime dayalı büyüme beklentisi ortaya çıkmaktadır” dedi.

Haydar Lütfü Ejder

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK"

Türkiye’de enflasyona karşın, oluşan bu tüketim talebinin ekonomi teorisine ters olduğunu belirten Ejder, “İnsanlar gelecekte enflasyon beklentisinin daha yüksek olacağı düşüncesiyle, tüketimlerini daha erkene çekerek talep oluşturup, büyüme rakamlarına katkıda bulunmaktadırlar. Türkiye’de faiz oranları da, enflasyonun çok altında olduğu için kredi mekanizmasıyla talep artışı da büyüme rakamlarını artırmaktadır” ifadelerini kullandı. Yoksulluğun önlenmesi için büyümenin üretim odaklı ve her yıl en az yüzde 5.5 olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Ejder, “Dolayısıyla bu tahminin gerçekleşmesi halinde, büyüme yoksullaşmanın önlenmesi için yeterli olmayacaktır. Ayrıca pandemi dönemi ve sonrasındaki büyüme rakamlarının da, Türkiye ekonomisi için yeterli olmayacağı dikkate alındığında, henüz daha önceki küçülmelerin de bu büyüme rakamlarıyla telafi edilmesi de mümkün olamayacaktır” diye konuştu.