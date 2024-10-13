Maliye'den binlerce büyük şirkete vergi denetimi: '23 milyar liralık eksik beyan belirlendi'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:01

Güncelleme: 13.10.2024 - 14:01

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanları açısından riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirketin "izaha davet" edileceğini açıkladı.

Şimşek, yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Şimşek, Vergi Denetim Kurulunun (VDK) ülke genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlandığını belirtti.

Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, izleyen dönemde de yurt geneline yayılacağını söyledi.

Buna göre Bakanlık, yüz binlerce mükellefi kapsayan ve yapay zeka analizlerinin de kullanıldığı risk analiz çalışmalarının ardından 3 bin 400 büyük şirketin riskli olduğuna karar verdi.

Şimşek, "Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek" diyen Şimşek, şüpheli görülen konulardan ilkinin enflasyon düzeltmesinin mevzuata aykırı olarak uygulanması olduğunu söyledi.

Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak.

Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanı, izahı istenecek konular arasında, kar payı ödemelerinden vergi kesintisi yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı hususun bulunduğunu belirtti.

Şimşek, "Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi" diye ekledi.

Bakan Şimşek, bu süreç sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Buna göre izahları yeterli görülen mükellefler, vergi inceleme süreçlerine dahil olmayacak.

İzah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerse vergi incelemesine sevk edilecek.

Şimşek, yeni uygulamayla ilgili, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken, dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi de rekabet eşitsizliğine karşı koruyoruz" dedi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Bu düzenlemeyle mükelleflerin tespit edilen günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilmesi öngörülüyordu.

Bu şekilde tespit edilen hasılat tutarları ile mükelleflerin faaliyette bulundukları döneme ilişkin beyan ettikleri hasılat tutarları karşılaştırılması ve karşılaştırma sonucu bulunan farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan "izaha davet müessesi" kapsamında izaha davet edilmesi bekleniyordu.