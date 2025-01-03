Market harcamalarına sınırlama! Yemek kartına dair tüm bilinmesi gerekenler...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:36

Yeni yılda, milyonlarca çalışanın yemek bedellerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Artık yemek bedelleri yalnızca nakit ödeme ile sınırlı olmayacak. Yemek kartı, çek, kupon gibi ödeme araçları da kullanılabilecek. Ayrıca yemek ücreti formülü kaldırılarak günlük yemek bedeli hesabı esas alınacak.

Bu değişiklikler yemek bedelinin en düşük bedel olan 170 TL'den 240 TL'ye çıkmasına yol açtı.

YEMEK KARTLARINDA YENİ DÖNEM

Danıştay, yemek kartı kullanımında önemli bir karara imza attı. Kartların market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin yeni düzenleme ile sadece restoran harcamaları için prim istisnası uygulanacak. Market harcamaları durumunda ise yalnızca günlük 158 TL'lik kısmı prim istisnası olarak kabul edilecek, bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.

YÜKSEK ENFLASYON VE MARKET HARCAMALARI

Türkiye’deki yüksek enflasyon, gıda fiyatlarının hızla yükselmesine yol açarak, birçok çalışanın yemek kartlarını marketlerde kullanmasına sebep oldu. Bu durum, yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımına yönelik kısıtlama çağrısı yapılmasına neden olmuştu.

YEMEK KARTLARININ KULLANIMI SINIRLANACAK MI?

Restoran işletmecilerinin bu konuda talepleri olsa da mevcut enflasyon koşullarında çalışanların yemek kartlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketlerde kullanmaya devam etmeleri bekleniyor.