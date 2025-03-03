Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam netleşti!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:29

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:30

Mart ayı için kira artış oranı açıklandı. Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan hesaplamaya göre, mart ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53,83 olarak belirlendi.

Bir önceki ayda ise şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak kaydedilmişti. Böylece, mart ayı için yapılan kira artışı tavanı, bir önceki aya kıyasla daha düşük bir seviyede kalmış oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİR?

Kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanır. Bu kapsamda Mart ayında yapılacak kira artışları yüzde 53,83 oranından hesaplanacak.

Konutlardaki kira artış oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirlenir. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranla kira zammı yapma hakkına sahiptir.

Örneğin, zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verilerine göre hesaplama yapılır. İşyerlerinde ise kira artış oranı sözleşmede belirlenen oran doğrultusunda uygulanıyor.

Eğer sözleşmede, TÜİK'in açıklanan endekslerinden biriyle artış yapılacağı belirtilmişse, artış oranı, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın ilgili endeks değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, artış ekim ayında yapılacaksa, eylül ayı verileri dikkate alınır.

Son olarak- iki yıl boyunca uygulanan konutlardaki yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldı.