Mart ayında mevduat faizinde 53 ay sonra bir ilk: Enflasyonu geride bıraktı! Yatırımcılar ne diyor?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:47

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:35

Mart ayında mevduat faizi (brüt), yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artış göstererek, 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı.

2024 yılında yüzde 50 olarak tutulan politika faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kademeli olarak yüzde 42,5 seviyesine indirildi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizini yüzde 46'ya yükseltmesi, mevduat faizlerinin artmasına yol açtı.

4,5 YIL ARDINDAN BİR İLK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranlarına bakıldığında, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında kayıplara yol açtı. Son bir yıl içinde, tüketici enflasyonuna göre külçe altın yüzde 9,28, mevduat faizi ise yüzde 0,78 kazandırdı. Bu gelişme ile mevduat faizi, Ekim 2020'den sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, mart ayında mevduat faizlerinin reel getiri düzeyinde kalmasıyla, stopaja rağmen yatırımcısına kazanç sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, mevduatın uzun bir aradan sonra reel getiri sağlamasının önemli olduğunu belirten Çaşkurlu, bu trendin gelişimini izlemek adına ikinci çeyrek sonrasında da bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.