Mart ayının zam şampiyonu belli oldu: O ürünün fiyatı uçtu!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:03

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mart 2025'te fiyatı en çok artan ve en çok ucuzlayan ürünleri duyurdu. Taze fasulye yüzde 60,36’lık artışla en fazla zamlanan ürün olurken, uçak bileti yüzde 26,03’lük düşüşle en çok ucuzlayan ürün oldu.

SEBZE FİYATLARI YÜKSELDİ

İTO verilerine göre mart ayında 336 ürün arasında 208’inin fiyatı arttı, 52’sinde ise düşüş yaşandı. Sebze fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, taze fasulye yüzde 60,36 ile en fazla zamlanan ürün oldu. Onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak ve yüzde 41,73 ile dolmalık biber izledi. Ulaşım sektöründe de fiyat artışları göze çarptı. Şehirlerarası otobüs biletleri yüzde 34,58 zamlanırken, erkek berberinde saç kesim ücreti yüzde 25,23 yükseldi.

UÇAK BİLETİ EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN OLDU

Mart ayında fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 26,03’lük azalışla uçak bileti oldu. Ev eşyası grubunda porselen ev eşyaları yüzde 14,19 ucuzlarken, kıvırcık marul yüzde 7,98, zeytinyağı ise yüzde 2,89 geriledi.

Gıda fiyatlarındaki değişimin mevsimsel etkiler, arz-talep dengesi ve döviz kuru hareketliliklerinden kaynaklandığı belirtilirken, uzmanlar önümüzdeki aylarda fiyat dalgalanmalarının devam edebileceği konusunda uyarıyor.