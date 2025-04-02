Ticaret savaşında yeni dönem başlıyor: Donald Trump'ın 'Kurtuluş Günü' piyasaları altüst edecek!
ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret savaşında yeni bir döneme giriyor. Bugün açıklanması beklenen tarifeler ABD'nin ekonomik ilişkilerini derinden etkileyebilir. Uzmanlar, bu adımların küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street ve Kongre'deki uyarılara rağmen küresel ticaret savaşında yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Trump’ın “Önce Amerika” politikası çerçevesinde, bugün karşılıklı tarifelerin açıklanması bekleniyor. Bugün, Hindistan, Tayvan, Vietnam, Tayland, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) yer alması muhtemel tarifeler, Trump tarafından "Kurtuluş Günü" olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, tarifelerin küresel ekonomi için risk oluşturduğunu ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini belirtiyor.
OTOMOTİV VE TARIM SEKTÖRÜ HEDEFLENİYOR
Otomotiv ve tarım sektörleri öne çıkıyor. Çin, Hindistan, AB, Tayland, Tayvan, Vietnam, Japonya ve Malezya gibi ülkeler ABD ile büyük ticaret fazlasına sahip. Otomotiv sektörü, bu ülkeler arasında dikkat çekerken, tarım da tarifelerin hedef aldığı bir başka alan. Malezya’nın pirinç tarifeleri ve AB’nin süt ürünleriyle ilgili koruyucu önlemleri, ABD’nin gündeminde yer alıyor.
TARİFELERLE DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTACAK
Heritage Foundation'ın "Proje 2025" raporunda, ABD’nin tarifelerini yükseltmesinin dış ticaret açığını yüzde 10,2 oranında azaltabileceği savunuluyor. Ancak uzmanlar, bu politikanın ABD ekonomisinin bazı sektörlerine kısa vadeli faydalar sağlasa da uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceğini uyarıyor.
Olası sonuçlar arasında küresel GSYH kaybı, ABD ekonomisinin yavaşlaması, yükselen enflasyon ve otomotiv vergilerinin etkisi öne çıkıyor. ABD, ithal otomobillere yönelik yüzde 26’lık yeni tarifelerle 3 Nisan’da bu adımı atacak. Bu tarifelerle ABD için yıllık 100 milyar dolardan fazla gelir sağlanması bekleniyor.
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