Matrah 1 Aralık’ta değişiyor, miktar ise henüz bilinmiyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıda sektöre ilişkin fikir alışverişi yapıldığını ve matrah düzenlemesinin de gündeme geldiğini söylerken yeni matrahların 1 Aralık’tan itibaren uygulanacağını açıkladı. Sektör yetkilileri 0 km ve ikinci el otomobil pazarının 1 Aralık’a kadar tamamen duracağından duydukları endişeyi paylaşırken matrahların ne kadar artırılacağının açıklanmamasının da diğer bir sorun olduğunu söylüyor.

Motor hacmi 1600 cc’ye kadar otomobillerde uygulanan yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 oranındaki ÖTV oranları için matrahlar, yüzde 45 için 120 bin TL’ye kadar, yüzde 50 için 120 bin-150 bin TL arası, yüzde 60 için 150 bin-175 bin TL, yüzde 70 için 175 bin-200 bin TL arası, yüzde 80 için de 200 bin TL üzeri şeklinde. Ancak bu matrahlar yüksek döviz kuru, yüksek enflasyon, üretim maliyeti artışları nedeniyle çok düşük kalıyor. Hatta yüzde 45, 50 ve 60 ÖTV dilimlerinde hiç otomobil bulunmuyor. Yüzde 70 diliminde sadece birkaç model kalırken kalan tüm otomobiller yüzde 80 diliminde. Eylül ayından bu yana yapılması gereken matrah artışı için 1 Aralık tarihi verildiği halde artış miktarı henüz bilinmiyor. Tüketicilerin ve sektörün beklentisi yüzde 45 ÖTV diliminde de modellerin olabileceği şekilde artırım yapılması. TÜİK verilerine göre yaklaşık yüzde 90 olan enflasyon oranında yapılacak bir artış bu beklentiyi karşılayabilir. Diğer yandan bazı sektör yetkilileri, fiyatı baskılanan bazı modellerde matrah artışıyla bu baskının ortadan kalkabileceği ve o modellerin fiyatlarının göreceli olarak yükselebileceğini de dile getiriyor. Bazı tüketicilerin otomobilin çıplak fiyatını ödeyip tescilini 1 Aralık sonrasına bıraktığı bildirildi.

‘GÜNCELLEME YAPILMALI’

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, yaptığı açıklamada, OYDER Yönetim Kurulu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı’yla bir toplantı yaptıklarını, ocaktan bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi ve otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları aktardıklarını söyledi.

(Altuğ Erciş)



Erciş, Bakan Nureddin Nebati’nin de matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını söylediğini açıkladı.

‘UYGULAMAYA GEÇİLMELİ’

ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt matrah düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Biz de haberi akşam saatlerinde medyadan okuduk. Konunun detaylarını bilmemekle birlikte, bugüne kadar yapılan matrah güncellemelerinde önceden bir tarih verilmemişti, uygulamanın başlanacağı tarihte aynı akşam duyurulmuştu. O nedenle biz de haberi okuyunca şaşırdık. Önceden tarih verildiği durumlarda, araç almayı düşünen müşterilerin bir beklenti içerisine girmesi durumu söz konusu olacağından, bugüne kadar bu şekilde önceden tarih verilerek bir güncelleme yapılmamıştı. Umarız ki uzun zamandır beklenen matrah güncellemesi bir an önce uygulamaya alınır.”

(Ali Haydar Bozkurt)



MG VE YENİ HS ÇOK İDDİALI



MG yeni benzinli HS modelini Avrupa ile aynı anda Türkiye’de de satışa sundu. Benzinli motorla satılan HS’nin fiyatı 890 bin TL’den başlıyor. MG’nin C-SUV segmentinde yer alan amiral gemisi modeli yeni HS, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle yollara çıktı. Beş yıl garanti ile satışa sunulan HS modeli, Euro NCAP çarpışma testinden beş yıldız almayı başardı.

(Kağan Dağtekin ve Tibet Soysal)



Tanıtım toplantısında konuşan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, MG markasının 2021’de Türkiye pazarına girdiğini ve ilk yıl 468 adetlik satışa ulaştık. Elektrikli otomobillerde MG markasının Avrupa’daki en yüksek pazar payına sahip ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

MG markasının 2023 satış hedefinin 4000 adet olduğunu söyleyen Tibet Soysal, halen 15 olan yetkili bayi sayısının da 23’e yükseleceğini belirtti.

NİSSAN’DAN ‘ELEKTRİFİKASYON’ ATAĞI



Nissan, yeni X-Trail’i satışa sunarken e-Power teknolojisiyle Türkiye’de elektrifikasyon hamlesini başlattı. Yeni X-Trail’in yanı sıra Qashqai’nin e-Power versiyonu da satışa sunuldu.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, “Türkiye’de ‘Elektriğin Yeni Yolculuğu’nu başlatıyoruz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-Power teknolojimize inancımız tam” şeklinde konuştu.

YENİ PRİUS PODYUMA ÇIKTI



Toyota, dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobili olan Prius’un beşinci neslini Los Angeles Fuarı’nda ilk kez sergiledi. Plug-in Prius’un 2023’ün bahar aylarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor.

Yeni Prius, TNGA 2.0l motoruyla 148 PS güç üretiyor. Yeni 160 PS’lik elektrik motoruyla birlikte ise toplamda 223 PS güce sahip.