Mazda'dan rotary severlere müjde
Mazda'nın rotary motoru MX-30 ile geri dönüyor. Üstelik bu kez plug in hibrit teknolojisi ile birlikte.
Mazda MX-30 düşük menzil ile beklenen ilgiliyi göremedi. Markanın ilk elektrikli modeli olan araç bu kez wankel olarak da bilinen rotary motorla birlikte plug in hibrit olarak geri dönüyor.
Mazda'nın Avrupa şubesi rotary motorun 13 Ocak Cuma günü tanıtılacak olan 2023 MX-30 R-EV'de geri döneceğini duyurdu.
Şirket ayrıca döner motor şekline benzeyen bir üçgenin içinde küçük bir "e" harfi bulunan yeni logoyu da tanıttı.
Daha önce EPA tarafından tahmin edilen 160 kilometrelik menzili ile hayal kırıklığı yaratan MX-30'un bu kez hibrit teknolojisi ve 2012'de kaldırılan rotary motorla güç kazanması bekleniyor.
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