Meclis'te emekli ve memur zammı görüşmesinde gerginlik: 'İşçi arkada, işveren önde oturuyor'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:15

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:15

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, AKP’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

9 madden oluşan teklif, memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasını, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasını, asgari ücret için işverene verilen desteğin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesini öngörüyor.

Teklife göre; koronavirüs pandemisinde uygulanan kısa çalışma ödeneğindeki hatalı işlemler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) sorun yaşayan sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Türkiye’de organize edilememişti. Bu organizasyon için o dönem bazı kurumlara vergi muafiyeti tanınmıştı. Teklife göre; bu muafiyet 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sağlanacak.

“VİDEO MU ÇEKİLDİ, BASIN TOPLANTISI MI DÜZENLENDİ” TARTIŞMASI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in toplantı başlamadan önce çektiği video, Komisyon’da tartışma konusu oldu. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Girgin’in basın toplantısı düzenlediğini ve böyle bir usulün olmadığını dile getirdi. CHP’liler ise basın toplantısı düzenlenmediğini ve sadece milletvekili danışmanına video çektirildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili olarak burada toplandık. Bu düzenlemenin etki analizinin iyi yapılması gerekir. Bu yüzde 5’lik artışı Sayın Cumhurbaşkanı normal prosedürün gereği olarak bir gün önce açıkladıktan sonra bu teklif geldi. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir anormallik var. ‘Güçler ayrılığı ilkesi en yalın haliyle uygulanacak’ dendi ama görüyoruz ki tam tersine, yürütmenin yasama üzerinde tahakkümü söz konusu. Bunun farkındayız, ancak hiç olmazsa bilgi verilsin” diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, salonda işveren temsilcilerinin ön sıralarda oturduğunu, ancak işçi, memur ve emekli temsilcilerinin arka sıralarda yer alabildiğini dile getirerek, “Sayın Başkan, şekil ve denge önemlidir” dedi.

GÜNEŞ: FABRİKANDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİ KENDİ MAKAMINDA OTURTUYOR MUSUN

Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Garo Paylan’a, “Fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun” diye sordu. Paylan, “Benim fabrikam yok” yanıtı verdi. Güneş’e, milletvekilleri ve Komisyon Başkanı Yılmaz’dan tepki geldi. Güneş, “Gençliği işçilikle geçmiş bir insanım. Bizim için işçiler de çok kıymetlidir, işveren de çok kıymetlidir” diyerek sözünün yanlış anlaşıldığını savundu.

CHP’Lİ TANAL İLE AKP’Lİ ÇELEBİ BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal söz istedi, ancak Komisyon Başkanı Yılmaz söz vermedi. Tanal, bu duruma itiraz etti. Tanal ile AKP’li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tanal, “İçtüzük’teki hakkımı istiyorum, milletvekilleri arasında ayrımcılık yapamazsınız” diye itirazını sürdürdü. AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Tanal, komisyon salonun ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya milletvekillerinin girmesinin ardından iki milletvekili sakinleşti. Komisyon Başkanı Yılmaz, komisyona ara verdi.

CORA: ŞEREFSİZSİN

Verilen aranın ardından HDP’li Paylan usule ilişkin konuşmasını sürdürürken AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ile arasında tartışma çıktı. Paylan, “Bana öyle el, kol sallayamazsın” dedi. AKP’li Cora ise “Sen terbiyesizsin, şerefsizsin” diye karşılık verdi. Paylan, “Terbiyesiz demek hakaret mi? Ama adi ve şerefsiz demek hakaret. Sen ne yaptığının farkında değilsin, kendini bilmiyorsun. Haddini bil” diye konuştu.

PAYLAN: BENİM 10 DAKİKADA ANLATACAĞIMI BİR CÜMLEDE İFADE ETMİŞ OLDU

Paylan, AKP’li Güneş’in sözlerini anımsatarak, “Benim söyleyip 10 dakikada anlatamayacağımı bir cümlede ifade etmiş oldu. AKP, patronlara bu sırayı layık görüyor, işçilere ve emeklilere arka sırayı layık görüyor. Ben, bunun düzeltilmesi için talepte bulunuyorum” dedi. Paylan, kendi yerini emekli ve işçi temsilcilerine vermek istedi. Ancak Komisyon Başkanı Yılmaz buna izin vermedi.

GİRGİN: ALMAYA GELİNCE SOKAK ENFLASYONU, VERMEYE GELİNCE TABELA ENFLASYONU

Komisyonda tartışmaya neden olan videoda ise CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı enflasyon üzerinden eleştirdi. Girgin, şunları söyledi:

“Vergi, harç ve cezalara yüzde 123 zam. Emekliye yüzde 30 zam. Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu. Emekliler, bırakın torunlarına harçlık vermeyi, çocuklarının yardımı ile geçiniyorlar. Daha zamlı maaşları ceplerine girmeden zamlarla bütün maaş eridi. Başka ülkelerin emeklileri bizim ülkemizde tatil yaparken bizim emeklilerimiz ucuz ekmek kuyruğunda bekliyorsa sormak lazım iktidara, bu mu sizin emekliye reva gördüğünüz?”

CHP’li Gürer ise emeklilere intibak düzenlemesi isteyerek, “Emeklilerin en düşük maaşı asgari ücrete endekslenmeli, emeklilerin bayram ikramiyesi de asgari ücret düzeyinde olmalı. Emekliler ülkemizde geçim sıkıntısı yaşıyorlar ve bugün aldıkları maaş ile kira verebilir durumda değiller” dedi.