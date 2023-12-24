Mehmet Şimşek göz yumuyor! Kara para işte böyle aklanıyor...

Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:20

Güncelleme: 24.12.2023 - 14:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, pos cihazları üzerinden başta Libya ve Irak olmak üzere yurt dışından Türkiye’ye kara paraların aktarıldığını belirtti.

Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Biz yurt dışında para aramıyoruz" ifadelerine karşın "Aslında haklı. Çünkü cari açığı net hata noksan olarak kapatan paraların büyük kısmı pos cihazları ile geliyor" şeklinde konuştu.

"BDDK VE MASAK BUNLARI BİLİYOR"

Mehmet Şimşek'in kara para aklama sistemin işlemesine göz yumduğunu belirten Karabat, "2019’dan günümüze kadar kurulan pos cihazı ile kara para aklama sisteminin içinde 70 milyar doların üzerinde işlem yapılmıştır. BDDK ve MASAK bunları biliyor. Savcılık ve Gelir İdaresi Başkanlığı bu konu hakkında soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

BDDK tarafından 31 şirkete verilen yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazına 'günlük limit noktası' oluşturulmadığını belirten Özgür Karabat, şunları kaydetti:

"BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor. Bu şirketlere ve pos cihazlarına ‘günlük limit noktası’ oluşturulmadı. Böylece gün içinde yüzbinlerce dolarlık işlem yapabiliyorlar.

Mehmet Şimşek’e soralım: Bu 31 şirket hangi şartlara göre seçilmiştir? Bunlar kuyumculuk işi mi yapmaktadır? Bu şirket sahiplerinin bir kısmının dolandırıcılık suç kaydı var mıdır?

"ŞİMŞEK GERÇEKLERİ SAPTIRIYOR"

Türkiye’nin kripto para düzenlemesi ile gri listeden çıkacağını söyleyen Şimşek, yine gerçekleri saptırıyor. Pos cihazı ile kara para trafiği halen devam ediyor ve bu durum Türkiye’nin başını ağrıtacak.

"Çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmedik" diyen Şimşek, hayatın gerçeklerinden uzaklaşmıştır. Ne kara para ile ne de enflasyonla mücadelede bir iradesi yoktur."