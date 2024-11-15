'Ne kadar olacak?' tartışmaları gündemde iken: Araştırma: Asgari ücret ne kadar eridi?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce asgari ücret tartışmalarına ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. "Asgari ücret ne kadar eridi?" sorusunu yanıtlayan Gökce, "Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda TCMB’ye göre 11.741, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre 10.788 liraya denk olacak" ifadelerini kullandı.

'Ne kadar olacak?' tartışmaları gündemde iken: Araştırma: Asgari ücret ne kadar eridi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 18:21

Beklenen yeni asgari ücrette rakamlar konuşulurken İPA Başkanı Gökce sosyal medya hesabından dikkat çekici bir araştırma paylaşımı yaptı.

"Asgari ücret ne kadar eridi?" başlıklı araştırmayı sosyal medya hesabından paylaşan Gökce, konuya ilişkin tablo da paylaştı.

Gökce ayrıca tartışılan yeni asgari ücret hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak ayındaki 17.002 liranın alım gücünü enflasyona karşı korumak için asgari ücretin TCMB verilerine göre 24.621, İPA verilerine göre 26.795 TL olması gerekiyor. Yani asgari ücret bu düzeye ulaşsa bile alım gücü bakımından ancak 2024 Ocak seviyesine ulaşacak. Bu yüzden bu oranı aşan, gelecek senenin enflasyon erimesini de öngören bir artış gerekiyor."

Buğra Gökce'nin paylaşımı:


Etiketler: #asgari ücret #İPA #Araştırma

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