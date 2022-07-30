Meksika’daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:00

Düzce’nin merkeze bağlı Yenitaşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz, siyah domates yetiştirdi. İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz’a fikri ise Meksika’da ki arkadaşı verdi. Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa bir çok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz, ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürününü almaya gün sayan Yılmaz, gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor.

“TÜKETİM DEĞİL ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİM”

Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz, “Siyah domatesleri bizde ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Arkadaşımız Meksika’ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce’nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. 5 tane fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz. Seneye 2-3 dönüm arazi üzerinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık. Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu Düzce’de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz” dedi.

“HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Siyah domatesin çok farklı bir tadı olduğunu aktaran çiftçi Ercan Şahin, “İlk defa denediğim için pek bir şey anlamadım. İnternetten yaptığım araştırmalar sonrası kanser başta olmak üzere, birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Bu yüzden de tohumlarını ekmeyi tercih ettik. Denedik ve çok şükür amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda bu üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Siyah domates genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. Antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca ülser, reflü gibi sıkıntılar ile savaşıyor. İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını da koruyor. İlaç sanayinde de kullanılan siyah domates, yaşlanmayı geciktiriyor, sivilce ve akne gibi sorunları da önlüyor.