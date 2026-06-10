Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı
Paylaş

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

10.06.2026 12:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Brand Finance raporuna göre Türkiye’nin en değerli 125 markasının toplam değeri yüzde 15 artışla 19,6 milyar dolara ulaşırken, havacılık, savunma ve finans sektörleri bu yükselişte başı çekti. Dayanaklı tüketim ve bankacılık devleri üst sıraları doldururken listeye ise farklı sektörlerden 13 yeni marka giriş yaptı. Peki, Türkiye'nin en değerli markası hangisi? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Türkiye 125” raporu yayımlandı. Listede yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15 artarak 19,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

İşte Türkiye'nin en büyük markaları:

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

LİSTEYE BU YIL İLK KEZ GİREN 13 YENİ MARKA

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Alfa Solar

Sektör: Yenilenebilir Enerji

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

ATP

Sektör: Teknoloji / Yazılım

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Baykar

Sektör: Savunma Sanayi

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Besler

Sektör: Gıda

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Çelebi Havacılık

Sektör: Lojistik / Havacılık

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Datagate

Sektör: Bilişim / Teknoloji

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

e-Bebek

Sektör: Perakende / E-ticaret

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Karaca

Sektör: Züccaciye / Ev Tekstili

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Karel

Sektör: Telekomünikasyon / Elektronik

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Koçtaş

Sektör: Yapı Marketi / Perakende

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Ray Sigorta

Sektör: Finans / Sigorta

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Trabzonspor

Sektör: Spor Kulübü

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Yudum

Sektör: Gıda

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

EN DEĞERLİ İLK 5 MARKA 

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Ziraat Bankası

Sektör: Banka

Marka Değeri: 958 milyon dolar

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Ford Otosan

Sektör: Otomotiv

Marka Değeri: 1 milyar 37 milyon dolar

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

İş Bankası

Sektör: Banka

Marka Değeri: 1 milyar 243 milyon dolar

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Arçelik

Sektör: Dayanıklı Tüketim

Marka Değeri: 1 milyar 1989 milyon dolar

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Türk Hava Yolları

Sektör: Hava Yolu

Marka Değeri: 2 milyar 884 milyon dolar

İlgili Konular: #türkiye #En Değerli Şirketler

İlgili Haberler

Sosyal güvenlik uzmanı Şimşek uyardı: Daha az borçlanma bedeli ödeyerek daha yüksek aylık alabilirsiniz
Sosyal güvenlik uzmanı Şimşek uyardı: Daha az borçlanma bedeli ödeyerek daha yüksek aylık alabilirsiniz Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, işe girmeden önce yapılan askerlik borçlanmasının sigorta başlangıcını öne çekerek EYT hakkı kazandırdığını belirtti. Eksik primlerin statü kaybı yaşanmadan isteğe bağlı sigortayla kapatılabileceğini ifade eden Şimşek, borçlanma tutarında bugünkü tavan yerine hizmetin geçtiği dönemdeki tavan kazanç oranlarının tercih edilmesinin, aynı emekli aylığı hakkına karşılık yüz binlerce liralık tasarruf sağlayacağını vurguladı.
EIA yılın en kritik raporunu açıkladı: Petrolde 2003'ten bu yana bir ilk
EIA yılın en kritik raporunu açıkladı: Petrolde 2003'ten bu yana bir ilk Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanmanın uzaması ve derinleşen arz kesintileri nedeniyle küresel petrol stoklarındaki erime hız kazandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, gelişmiş ülkelerin toplam sıvı yakıt stoklarının yıl sonunda 2003'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyeceğini öngörüldü.
Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber
Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber Milyonlarca çalışan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki gerileme sürerken, kulislerde konuşulan son değerlendirmeler dikkat çekiyor.