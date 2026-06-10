Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Türkiye 125” raporu yayımlandı. Listede yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15 artarak 19,6 milyar dolara ulaştı.
İşte Türkiye'nin en büyük markaları:
LİSTEYE BU YIL İLK KEZ GİREN 13 YENİ MARKA
Alfa Solar
Sektör: Yenilenebilir Enerji
ATP
Sektör: Teknoloji / Yazılım
Baykar
Sektör: Savunma Sanayi
Besler
Sektör: Gıda
Çelebi Havacılık
Sektör: Lojistik / Havacılık
Datagate
Sektör: Bilişim / Teknoloji
e-Bebek
Sektör: Perakende / E-ticaret
Karaca
Sektör: Züccaciye / Ev Tekstili
Karel
Sektör: Telekomünikasyon / Elektronik
Koçtaş
Sektör: Yapı Marketi / Perakende
Ray Sigorta
Sektör: Finans / Sigorta
Trabzonspor
Sektör: Spor Kulübü
Yudum
Sektör: Gıda
EN DEĞERLİ İLK 5 MARKA
Ziraat Bankası
Sektör: Banka
Marka Değeri: 958 milyon dolar
Ford Otosan
Sektör: Otomotiv
Marka Değeri: 1 milyar 37 milyon dolar
İş Bankası
Sektör: Banka
Marka Değeri: 1 milyar 243 milyon dolar
Arçelik
Sektör: Dayanıklı Tüketim
Marka Değeri: 1 milyar 1989 milyon dolar
Türk Hava Yolları
Sektör: Hava Yolu
Marka Değeri: 2 milyar 884 milyon dolar