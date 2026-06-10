Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Listeye ilk kez giren isimler şaşırttı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Türkiye 125” raporu yayımlandı. Listede yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre yüzde 15 artarak 19,6 milyar dolara ulaştı.