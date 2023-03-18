Memurlar hakkını arıyor

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları adına açıklamada bulunan Büro-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Candan Buyraz, şunlara dikkat çekti:

“Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet eden SGK çalışanları üvey evlat, köle değildir. Yetersiz personelimizle iş yükünü kaldırmaya çalışırken omuzlarımıza bir de EYT ve yapılandırma kapsamında binlerce evrak yüklendi. Anayasal hakkımız olan ikramiye ile ek ücretlerin yeniden ödenmesini, sosyal güvenlik tazminatının, uzmanlık kadrosunun verilmesini, sus payı olarak verilen saatlik 27 liralık mesai ücretinin en az 100 liraya çıkartılmasını, açlık sınırındaki maaşlarımızın yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep etmekteyiz. İnsanca yaşayabileceğimiz ücretlere kavuşana haklarımızı alana kadar yılmadan mücadele edeceğiz.”

Emekçiler eylemlerin ardından yeniden işbaşı yaptı.