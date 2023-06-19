Mercedes-Benz internetten satış kararını erteledi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz 19 Nisan'da Türkiye için aldığı araçların sadece internet üzerinden satın alınması kararını erteledi. Satın alma sisteminde çıkan bir hatadan olduğu öne sürülen erteleme kararı temmuza kadar devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:40
Mercedes-Benz internetten satış kararını erteledi
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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz geçen nisan ayında yeni bir karar almıştı. Bu karar ile birlikte firma artık bayilerde otomobillerini satmayacaktı. Sadece internet üzerinden satış yapacak olan firmanın yeni kararı 15 Mayıs 2023 itibariyle geçerli olacaktı. Ancak son açıklanan bilgilere göre bu karar ertelendi. 

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, çevrimiçinden Mercedes-Benz satın almak isteyen tüketicilerin temmuz ortasına kadar beklemesi gerekiyor. Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre online satın alma sisteminde çıkan bir hatadan dolayı bu gecikme yaşandı.


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