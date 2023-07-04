Merkez Bankası açıkladı: Reel kesim döviz açığı azaldı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri nisan ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün net Döviz pozisyonu açığı nisanda bir önceki aya göre 6.47 milyar dolar azalışla 85.6 milyar dolara indi.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, finans dışı firmaların nisanda varlıkları 5.25 milyar dolar artarken, yükümlülükleri 1.22 milyar dolar azaldı.

Nisan 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 5.5 milyar dolar ve 391 milyon dolar artarken, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 621 milyon dolar ve 98 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 5.2 milyar dolar arttı.