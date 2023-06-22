Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB haziran ayı faiz kararı açıklandı mı?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:23

Güncelleme: 22.06.2023 - 15:23

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Haziran ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne kadar oldu? Haziran 2023 TCMB faiz oranı ne kadar? İşte, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit tutan Merkez Bankası bu ay politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Öte yandan bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda art arda iki artırım ile faizlerin zirveye ulaşabileceğini ifade ederken, bazıları ise faiz artırımlarının birkaç aya yayıldığı, aynı dönemde makro ihtiyati tedbirlerin gevşetildiği bir ortamda TL'nin değerini koruyabileceğini belirtiyorlardı.

En düşük tahmin ise Bloomberg'den gelmişti. Bloomberg Economics, faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyordu. Böylece faiz beklentisini sadece Bloomberg tutturmuş oldu.

PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17.5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.