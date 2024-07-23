Merkez Bankası altın ve döviz ihalelerine başlıyor

Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:59

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite sterilizasyonu için yeni adım attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.