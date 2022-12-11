Merkez Bankası Aralık 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son faiz kararı!

11 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Merkez Bankası faiz kararı ile aralık ayında geçerli olacak faizi duyuracak. Peş peşe gelen faiz indirimlerinin ardından aralık ayında alınacak karar merak konusu oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.

Buna göre, Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.