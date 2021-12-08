Merkez Bankası düşürmüştü: AKP'li vekil Kırkpınar'dan 'faiz planı' itirafı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:29

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz düşürmesinin ardından TL'deki sert değer kaybı hakkında konuşan Kırkpınar, hükümetin ekonomi politikasını savundu. Kırkpınar, "Faizleri düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz ki yatırım olsun" dedi.

Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Faizleri düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz ki yatırım olsun. Arkasından istihdam, üretim, ihracat gelsin ve Türkiye büyüsün. Muhalefete soruyoruz: Siz yüksek faizden yana mısınız? İstihdama, üretime, ihracata mı yoksa Türkiye'nin büyümesine mi karşısınız? Türkiye'nin büyümesi, ihracat yapabilmesi, üretmesi için başka bir formülünüz varsa söyleyin. Söyleyemezler çünkü onların işi gücü bizim yaptıklarımızı karalamak, ülkemizi küçük düşürerek yatırım gelmemesi için yabancı ülkelere şikayet etmek. Bizim formülümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Gelişmiş ekonomiler bu manada çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Türkiye'de de bu potansiyel vardır. Allah'ın izniyle kısa ve orta vadeli dönemde hedefimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Cumhur İttifakı olarak ulaşmış olacağız."