Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:48

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:25

İkinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından gözler cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrilmişti. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair kulisler son derece hareketliydi.

Erdoğan Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek atandı. Yeni Bakan Şimşek devir teslim töreni ile görevi Nebati'den teslim aldı.

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Son olarak Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

Konuya yakın bankacıların verdiği bilgiye göre toplantının gelecek hafta perşembe günü olması bekleniyor.

"DOĞAL BİR TOPLANTI"

Üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.

Kaynaklar yeni bakan ile sektör değerlendirmesinin ve güncel konuların görüşülmesinin beklendiğini ifade etti.

Bankacılık sektörü son 1.5-2 yıldır alışılagelmişin dışında uygulanan ekonomi modeli ile çok sayıda düzenlemeye maruz kalırken, sektör temsilcileri de ara ara bu uygulamaların kaldırılması şikayetlerini dile getirmişti.

'RASYONEL ZEMİN' VURGUSU YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atanmasından sonra mevcut politikalardan ortodoks politikalara geçiş beklentisi piyasalarda artarken Şimşek, atanmasının hemen ardından "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Şimşek, Twitter paylaşımında da "Öngörülebilirliği artıracak kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi.