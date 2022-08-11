Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Kazancı Holding, Naci Ağbal'ın yönetim kadrosuna katıldığını resmen duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre, temmuz sonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında alınan kararla, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerine getirildi. Ağbal aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Hızla değişen ve çok çeşitli fırsatları barındıran global enerji piyasalarında, Aksa Şirketler Grubumuz ile ‘global güçlü bir oyuncu’ olma hedefi doğrultusunda yoğun bir çaba içindeyiz. Enerji alanındaki tecrübe ve yetkinliklerimizi global vizyonumuz ile birleştirerek uluslararası pazarlarda büyümeye kararlıyız” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Hissedarlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımız için değer üretmeye odaklanan bir strateji temelinde, yatırımlarımızı artırma ve çeşitlendirme yolunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Oluşturduğumuz bu stratejiyi güçlü bir kurumsallaşma ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede Sayın Naci Ağbal’ın, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılması hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak."
KAZANCI HOLDİNG İCRA KURULU ÜYELERİ
Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar sonrası yeni görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:
Cemil Kazancı - Kazancı Holding ve Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı
Naci Ağbal - Kazancı Holding Globalleşme Stratejileri ve Mali İşler Başkanı
Ömer Muzaffer Baktır - Kazancı Holding Finans ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Başkanı
Necati Baykal - Kazancı Holding ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Üyesi
Barış Erdeniz - Kazancı Holding Ortak Birimler ve Aksa Elektrik, Aksa Tarım ve Turizm İcra Kurulu Başkanı.
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