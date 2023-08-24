Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB 2023 ağustos ayı faiz kararı açıklandı mı?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:28

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Ağustos ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Peki, Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne kadar oldu? Ağustos 2023 TCMB faiz oranı ne kadar? İşte, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Erkan döneminde TCMB faizi 900 baz puan artırarak yüzde 17,5'a yükseltti

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir." denildi.

Duyuruda, "Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

Temmuz ayında da Merkez Bankası, 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını ise Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.

Türkiye'de yıllık enflasyon Ekim 2022'de son 24 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve yüzde 85,51'e çıkmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası, 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıklamıştı.

Bankanın Pazar günü erken saatlerde resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş içinde değerlendiriliyor.

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.

Kur korumalı mevduatların büyüklüğü Ağustosa ayı itibarıyla 117 milyar dolar seviyesine çıktı.