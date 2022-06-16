Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı faiz kararına çevrildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti.
TCMB, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Video Haberler
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif