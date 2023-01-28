Merkez Bankası öz kaynak yükümlülüğü limitini artırdı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:02

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkındaki Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, asgari öz kaynak tutarı fatura kuruluşları için 5,5 milyon TL’den 7 milyon TL’ye, ödeme kuruluşları için 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye, elektronik para kuruluşları için 25 milyon TL’den 41 milyon TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenleme 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.