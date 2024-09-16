Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı eylül ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.