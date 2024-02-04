Merkez Bankası'nda sürpriz atama! Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:55

Güncelleme: 04.02.2024 - 09:55

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını isteyerek istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İstifa kararı sonrası ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'ın kararının tamamen şahsi olduğunu vurguladı.

ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN İNGİLİZCE AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, istifaya ilişkin biri Türkçe diğeri ingilizce olmak üzere iki açıklama paylaştı.

Türkçe açıklamasında, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan Şimşek, ingilizce olarak yaptığı açıklamada ise "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak" diye belirtmesi dikkat çekti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EN KISA SÜRE BAŞKANLIK YAPAN İKİNCİ İSİM OLDU

Böylelikle Hafize Gaye Erkan, eski TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın ardından en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası için boşalan başkanlık koltuğuna atanacak ismin ise Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden biri olması öngörülüyordu.

PPK'de yer alan Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan ve Fatma Özkul isimleri arasında en çok öne çıkan isim Osman Cevdet Akçay oldu.

AYNI GÜN ATAMA KARARI

Ancak aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atandı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Karahan, çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başladı. Kasım 2022’de ise Amazon’da Başekonomist olarak görev yaptı.

Piyasalarda ise hem Hafize Gaye Erkan istifası ve hem de Fatih Karahan'ın atanma kararı ile para politikasının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek.

Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman



İSTİFA KARARI NEDEN ALINDI?

Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman da Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğini değerlendirdi.

Değişimin Mehmet Şimşek önderliğinde olduğunun altını çizen Murat Sağman, istifa kararına ilişkin "Merkez bankalarının ve başkanlarının kredibilitesi büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir güven eksilmesi olabilme ihtimaline karşın böyle bir karar alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PİYASALARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nda yaşanan bu sürpriz değişimin piyasalara etkisine dair "Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası kısa vadede piyasalarda bir olumsuzluk beklenmiyor. Çünkü başkan değişikliğinin politika değişikliğine neden olmayacağı görülüyor. Fatih Karahan'ın atanması aynı politikanın devamı gibi olacaktır. Bu yüzden piyasalara etkisinin çok olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

POLİTİKALARDA U DÖNÜŞÜ OLACAK MI?

Fatih Karahan atamasının geçmişteki kararlardan farklı olduğunu vurgulayan Sağman, şunları kaydetti:

"Bu atama kararı geçmişte yaşanan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi gibi değil. Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın kadrosunda bulunan biriyken Kavcıoğlu ise piyasa tarafından hiç tanınmayan bir isimdi. O dönem Şahap Kavcıoğlu, tamamen 'U' dönüşü olarak algılanacak farklı düşünceler ile göreve getirildi. Göreve gelen yeni başkan ise liyakatli birisi ve ortodoks politikaların aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. O yüzden bu karar, piyasalara olumsuz etki yaratacak ekonomi politikalarında bir 'U' dönüşü olarak gözükmüyor."

"FAİZ ARTIŞI İÇİN NET MESAJ VERİLEBİLİR"

Hafize Gaye Erkan döneminde yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde 45'e kadar çıkarılmıştı. Ocak ayı PPK raporunda ise faizin bir süre sabit kalacağına dair ifadeler yer almıştı.

Bu süreçten sonra faiz politikasının da enflasyon verilerine göre şekilleneceğini belirten Murat Sağman, "Politika faizi bir süre daha sabit kalabilir ancak faiz artırım süreci bitti diyemeyiz hala açık bir kapı var. Faiz politikası, özellikle önümüzdeki iki ayın enflasyon verilerine göre şekillenebilir. Ocakta olası yüksek enflasyon verisine göre, sonraki PPK toplantısında faiz artışı sinyali daha sert ve net ifade edilebilir" diye konuştu.

PİYASALARDA GÖZLER İLK İŞLEM GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Gözler ise Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğine piyasaların haftanın ilk işlem gününde nasıl tepki vereceğine çevrildi.

Ekonomist Murat Sağman, "Bu değişiklik Naci Ağbal ile Şahap Kavcıoğlu gibi bir değişiklik değil o yüzden piyasalardan çok büyük olumsuz bir tepki beklemiyorum. İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır. Ayrıca çok sık başkan değişiyor bu da tabii ki istikrar beklentisine ciddi bir darbe vuruyor" dedi.