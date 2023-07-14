Merkez Bankası’nda sürpriz istifa iddiası! Saray'dan 'Emrah Şener' açıklaması geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener'in istifa iddialarını yalanladı.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener istifa ettiğini iddia etti.
TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 14, 2023
Söz konusu iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.
DMM'den yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.' iddiası doğru değildir. Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
?? “TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 14, 2023
??Emrah Şener’in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir. pic.twitter.com/HKKkmNAOrq
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyaca ünlü gazeteciden Erdoğan iddiası
- İddia: Merkez Bankası’nda üst düzey istifa
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- Alenen laikliği hedef aldı!
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- AKP'li belediyelere devredildi…
- Emekliye yüzde 25, ‘seyyanen zam’sız kabul edildi
- Yunan basınından 'Hande Fırat' tepkisi!