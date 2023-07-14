Merkez Bankası’nda sürpriz istifa iddiası! Saray'dan 'Emrah Şener' açıklaması geldi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:52

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:54

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener istifa ettiğini iddia etti.

TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti. — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 14, 2023

Söz konusu iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.' iddiası doğru değildir. Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.