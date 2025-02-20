Merkez Bankası'ndan 8 yıl sonra bir ilk: Döviz rezervlerinde tarihi zirve!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:07

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:07

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173,2 milyar dolara ulaşarak yeni zirvesine çıktı. Döviz rezervleri ise 8 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 100 milyar dolar seviyesini aştı.

TCMB verilerine göre, 14 Şubat ile sona eren haftada döviz rezervleri 3 milyar 749 milyon dolar artarak 96 milyar 929 milyon dolardan 100 milyar 677 milyon dolara yükseldi. Böylece, Kasım 2016'dan bu yana ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkıldı.

Altın rezervleri de yükselişini sürdürerek 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara ulaştı ve yeni bir zirveye çıktı. Toplam rezervler 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara yükselerek rekor tazeledi.

Öte yandan, net uluslararası rezervler önceki hafta 72 milyar 332 milyon dolar seviyesindeyken, 5 milyar 825 milyon dolarlık artışla 78 milyar 157 milyon dolara ulaştı.