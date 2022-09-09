Merkez Bankası'ndan bankalara tahvil uyarısı

09 Eylül 2022 Cuma, 15:23

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalara bugün bir yazı gönderdi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB bankalara bugün gönderdiği bir yazıda, "Özet olarak düzenlemede yer alan yaptırıma ilişkin hükümler bankalar için bir seçenek değildir. Düzenleme kapsamında bankaların menkul kıymet tesisini yerine getirmeleri gerekmektedir" dedi.

Menul kıymetlerin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi halinde, eksik tutarın üç katı kadar dolar cinsinden mevduatın yaptırım olarak tesis edilmesinin hükme bağlandığını belirten TCMB bunun bir seçenek olarak kabul edilmeyeceğini bankalara iletti.

TCMB yazısında "Aynı maddenin 5. fıkrasında yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmeyen bankalar hakkında gerekli idari tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. Yukarıda ifade edilen yaptırıma bir bankanın birden fazla defa konu olması, yükümlülükleri sürekli olarak yerine getirmeme olarak değerlendirilebilecektir" ifadesi yer aldı.