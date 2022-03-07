Merkez Bankası'ndan KİT'lere döviz satışında rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı şubat ayında 5,37 milyar dolarla rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kapsamını yıl başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı şubat ayında 5.37 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.
TCMB 2022 itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıkladı.
Artan enerji maliyetleri ve uygulanan kur politikasında TCMB'nin belirleyici rolü ile birlikte ise bu imkan kullanımı rekor seviyelere ulaştı.
Daha önce TCMB rezervlerinden, neredeyse tamamı BOTAŞ'a ait olan enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyaçları karşılanıyordu.
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