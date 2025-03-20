Merkez Bankası'ndan piyasalara üçüncü müdahale: Vadeli repo ihalelerine ara verildi!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:02

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile siyasetçi, işadamı ve gazetecilerin de dahil olduğu 100'ün üzerinde gözaltı kararının ardından Türkiye'de adalete olan güven sarsıldı ve piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Döviz kurlarındaki hızlı artış ve Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrasında Türk Lirası'nda değer kaybının önüne geçebilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün piyasaya üçüncü müdahalesini gerçekleştirdi.

TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. Banka, bu kararı "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" şeklinde duyurdu.

İLK İKİ MÜDAHALE NE YÖNDEYDİ?

İlk müdahalede ise TCMB, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmayı kontrol altına almak için uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı. Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denilmişti.

İkinci müdahale de gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesiyle gerçekleştirilmişti. Bu adımla birlikte politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’te sabit tutulmuş, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’de kalmıştı.