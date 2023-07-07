Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşüm kararı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:37

Merkez Bankası'nın Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2023 tarihleri aralığında bankalarda bulunan, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını, Türk lirasına çevirebilecek.

Türk lirasına çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

Önceki tebliğde tarih aralığı 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 arasını kapsıyordu.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.