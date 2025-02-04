Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi: Oranlarda değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi: Oranlarda değişiklik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkardı.

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan krediler ve yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadesine yer verildi.


Etiketler: #TCMB #Zorunlu Karşılık Oranı #türk lirası

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