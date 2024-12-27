Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 takvimi açıklandı: İlk toplantı ne zaman?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:21

Merkez Bankası'nın 2025 yılına ait takvimi açıklandı: İlk toplantı 23 Ocak'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantıları, Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu açıklama tarihlerini duyurdu.

Buna göre, TCMB’nin 2025 yılındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Ocak’ta yapılacak.

Diğer toplantılar ise sırasıyla 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül ve 11 Aralık tarihlerinde yapılacak.