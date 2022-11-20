Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bu yıl on birinci kez faiz kararı için bir araya gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.
Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.
MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini geçtiğimiz gün yayımlandı.Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.
REUTERS ANKETİ AÇIKLADI!
Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı Merkez Bankası faiz kararı anketinden 150 baz puan indirim beklentisi çıktı.
MERKEZ BANKALARI FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMADA KARARLI
G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor" ifadesi kullanıldı.
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