Merkez Bankası'nın müdahalesi: İşte kasadan çıkan para

03 Aralık 2021 Cuma, 16:51

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası böylece bu hafta piyasaya ikinci kez müdahale etti.

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner Bloomberg HT’ye kurun aşağı gelmesi yönünde bir müdahale geldiğini belirtti. Deriner “Bugün açıklanan enflasyon rakamıyla negatif reel getiri de artmaya devam ediyor. Faiz indirim beklentisi de oldukça TL’den dolara kayışın bitmesini beklemek doğru olmaz. Bu müdahalelerin etkisi ne kadar olacak izleyip göreceğiz” yorumunu yaptı.

TCMB 1 Aralık tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Sardis Research Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu bir yandan dövize müdahale edilirken diğer yandan kurların yükselmesinde problem olmayacağına dair açıklamaların devam ettiğini, bu açıklamaların kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Kırıkoğlu Merkez Bankası’ndan Aralık’ta 100 baz puanlık indirim beklediğini ve bu indirimin önceden fiyatlandığını söyledi.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli de yaşanan gelişmeleri ‘kafa karıştırıcı’ olarak niteleyerek şunları söyledi, “Merkez Bankası’nın dün 2 toplantısı vardı. MB’nin en büyük silahı sözüdür. Eğer kurda bu seviyeden rahatsız olunuyorsa, dünkü toplantılarda faiz indirimi için Aralık beklentilerini ortadan kaldırabilseydi bugünkü müdahaleye gerek olmazdı. Bu noktada kafalar karışıyor” ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDEYDİ

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası 1 Aralık'taki doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti.

Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmıştı.