Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaya satım yönünde dövize doğrudan müdahale edildiğini açıkladı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'na 'rezerv satmayın' çağrısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Merkez Bankası'nca piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Merkez Bankası'na sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
"REZERV SATMAYIN"
"Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir" diyen Demirtaş şöyle devam etti:
"Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankası'nın para politikasını düzeltin ve güven verin yeter"
Rezerv satmayın.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 3, 2021
Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli.
Rezerv satmayın.
Rezerv satmayın.
Merkez Bankasının para politikasını düzeltin ve güven verin yeter.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Bakanlıktan İzmir'de büyük satış
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı