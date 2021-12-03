Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı

03 Aralık 2021 Cuma, 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Merkez Bankası'nca piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Merkez Bankası'na sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"REZERV SATMAYIN"

"Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankası'nın para politikasını düzeltin ve güven verin yeter"