Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:45
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.


Toplam rezerv haberleri rezerv haberleri

İlgili Haberler

‘Rezerv alan’ tedirginliğinin arttığı Hatay’da yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu: 'Mülksüzleştirme projesi'

‘Rezerv alan’ tedirginliğinin arttığı Hatay’da yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu: 'Mülksüzleştirme projesi'
Cevdet Yılmaz Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi: '4 yıl sonra ilk kez...'

Cevdet Yılmaz Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi: '4 yıl sonra ilk kez...'
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler