‘Rezerv alan’ tedirginliğinin arttığı Hatay’da yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu: 'Mülksüzleştirme projesi'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Kamuoyunda “Rezerv Alan Yasası” olarak bilinen 6306 sayılı kanunun deprem bölgesinde yarattığı tedirginlik artıyor. İlk olarak ağır hasarlı binaları kapsayacağı söylenen yasada hasarsız ya da az hasarlı binalar da rezerv alan içine alındı. Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde depremden etkilenmeyen evi ve deprem sonrası yaptığı evi rezerv alanda kalan yurttaşlar gazetemize konuştu. Yaşadıkları evin ağır hasar alması üzerine kendilerine ait arsada yeni bir ev yaptıklarını belirten Lemye Kutlu, “Pencere gibi eşyaları bile eski evimizden getirdiğimiz halde yaklaşık 2 milyon TL masraf yaptık. Bu parayı ‘Sizin sokakta kalmanızı istemiyorum’ diyen oğlumuzun evlilik için ayırdığı parayı bize vermesiyle karşılayabildik” ifadelerini kullandı.

ATEŞİN ORTASINDA

Evin yapımı sırasında rezerv alan ilanı olmadığına dikkat çeken Kutlu, “Şimdi evimiz rezerv alan içinde kaldı. Muhatap bulamıyoruz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Ateşin ortasında hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Yan binada yaşayan Selma Koçak ise sekiz yıllık binalarında depremde çatlak bile olmadığını belirtti. “Eşim bu evi yapabilmek için 38 yıl yurtdışında yaşadı” diyen Koçak, “Bu ev bizim her şeyimiz. Depremin yıkamadığını devletimiz yıkmasın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

‘AFET YASASI UYGULANMALI’

Yönetmelik incelendiğinde rezerv alan uygulamasının kent demografisini hedef aldığını ve yurttaşlar açısından mülksüzleşme projesi işlevinde olduğunun altını çizen önceki dönem Hatay Barosu Başkanı Av. H. Cihat Açıkalın şunları söyledi: “Anlatılanın aksine rezerv alan ilan edilen bölgelerde yurttaşlara aynı bölge içerisinde konut verileceğine dair yasada bir düzenleme bulunmamaktadır. Bina maliyetinin anlatıldığı şekliyle hesaplanmayacağı, tüm altyapı maliyetlerinin zemin iyileştirme ve enkaz kaldırma çalışmaları dahil olmak üzere arsa payı oranında hak sahibine paylaştırılacağı yönetmelikte açıkça düzenlenmiştir. Bu da bize yurttaşların ödeyemeyeceği bir maliyet altına sokulduğunu göstermektedir. Geçmişte afet bölgelerinde, afet yasası uygulanırken 6 Şubat bölgesinde ise afet yasasının tam tersi olan kentsel dönüşüm yasası dikkate alınmaktadır. 11 ilde de afet yasası ile kentlerin inşası yapılmalıdır”

