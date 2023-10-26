Merkezi Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB 2023 ekim ayı faiz kararı...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:10

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:17

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne kadar oldu? Ekim 2023 TCMB faiz oranı ne kadar? İşte, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası PPK Toplantısı 26 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır." denildi.

Duyuruda, "Jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır." ifadesi yer aldı.

Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 30'a yükseltmişti. Ağustos ayında Merkez Bankası faiz oranını yüzde 17,5'dan 25'e yükseltilmesine karar vermişti.