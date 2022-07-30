Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın temmuz ayı tutarlarını hesaplara yatırdı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:47

Her ay faydalanan sayısının sosyoekonomik durum baz alınarak güncellendiği Halk Kart uygulamasından temmuz ayında 11 bin 48 kişi yararlandı.

150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 2 milyon 60 bin 280 lira yatırıldı. Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına katkı sağlıyor.

